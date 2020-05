नई दिल्ली. कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में लॉकडाउन के चौथे चरण लागू की तैयारी शुरू हो गई है. सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद आज यानी मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे. ऐसे में कयास हैं कि वे लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं.

देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है जो 17 मई को पूरा हो जाएगा. लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना तेज रफ्तार से पैर पसार रहा है जो सरकार की चिंता का विषय जरूर है. दरअसल लॉकडाउन की वजह से देश में काम कारोबार बंद हैं जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में सरकार लॉकडाउन में ढील देना चाहती है लेकिन डर है कि ऐसा करने से कोरोना का प्रभाव अधिक न हो जाए.

17 मई को लॉकडाउन की मियाद पूरी होने से पहले बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. सूत्रों की मानें तो इस दौरान कई राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत भी की, वहीं पीएम मोदी भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में ही नजर आए. प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी मांगे और कहा कि जो सुझाव नहीं दे पाए हैं वे राज्य 15 तारीख तक अपने सुझाव भेज सकते हैं.

Shri @narendramodi will be addressing the nation at 8 PM this evening.

— PMO India (@PMOIndia) May 12, 2020