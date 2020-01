नई दिल्ली. Rashtriya Bal Puraskar 2020 winners:बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 का वितरण किया है. 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इन 22 बच्चों में 10 लड़किया और 12 लड़के हैं. इस पुरस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों से मुलाकात की और बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामानाएं दी. पीएम ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस उम्र में इतना अच्छा काम किया है आप जैसे अनुभवी बच्चों को देखकर लोगों को प्रेरणा मिली होगी आपने कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस दिखाया है.

बता दें कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को ही इस सम्‍मान के लिए 10 लड़कियों और 12 लड़कों के नामों का ऐलान किया था. ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है, और 26 जनवरी के पहले वीर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. बता दें इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने की थी. इस सम्मान में बच्चों के एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशी दी जाती है नकद राशी में 20-20 हजार रुपये दी जाती है.

सम्मान पाने वाले चयनीत बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता की जाती है. साथ ही इंजिनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृति योजनाओं के द्वारा कई प्रकार से सहायता की जाती है.

Prime Minister Narendra Modi while interacting with recipients of Rashtriya Bal Puraskar 2020: I am amazed that at such age you all have performed incredible tasks. This must have inspired you to do more good deeds in future. You have shown courage to fight difficult situations. pic.twitter.com/nNMzu5Dfkt

इन 22 बच्चों को ये सम्मान उनके साहस भरे कार्य के लिए दिए गए हैं. भारत को कोने- कोने से बच्चों का चयन किया है जिसमें 2 बच्चें जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के है. कर्नाटक में आई बाढ़ एंबुलेंस को रास्‍ता बताने पर इस बालक को सम्मानित किया गया. इसके अलावा कुपवाड़ा का निवासी 16 वर्षिय का सरताज, 19 वर्षीय मुदासिर जैसे कई बच्चें जिन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है.

PM Modi will interact with Rashtriya Bal Puraskar recipients today in Delhi. Hridayeshwar Singh Bhati, one of the awardees says, "I look upto Narendra Modi sir, I have learnt from him that if the country gives you something then you have to give it back in some way pr the other." pic.twitter.com/nWKl4fabVT

