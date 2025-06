PM Modi Mother Heeraben Modi: आज यानि 18 जून के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा (हीराबेन) की जयंती है। उनका जन्म 18 जून 1923 को मेहसाणा में हुआ था। 30 दिसंबर 2022 को उनका देहावसान हो गया था। अपने सौ सालों के जीवन में उन्होंने कई संघर्ष देखे। हीराबेन का विवाह दामोदरदास मूलचंद मोदी से हुआ था, जो परिवार का भरण-पोषण करने के लिए चाय बेचते थे। हीराबेन और दामोदरदास मूलचंद के छह बच्चे हुए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी संतान थे। नरेंद्र मोदी के अलावा अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रह्लाद मोदी, सोमा मोदी और बेटी वसंती बेन, हंसमुखलाल मोदी हैं।

पीएम मोदी की माता जी की जयंती के अवसर पर X पर @modiarchive नाम के यूजर ने पीएम मोदी और उनकी माता जी की कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की हैं जो दोनों के घनिष्ठ रिश्ते को दर्शाती हैं। चलिए आज उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं।

We pay our tributes to Narendra Modi’s mother Hiraben Modi, on her birth anniversary today. pic.twitter.com/ckMCW0iV05

— Modi Archive (@modiarchive) June 18, 2025