नई दिल्ली. जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. सूत्रों की मानें तो बैठक में पीएम मोदी ने हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने या नियमों में छूट देने पर चर्चा की.

गौरतलब है कि 14 अप्रैल के बाद लगे लॉकडाउन के दूसरे चरण की मियाद 3 मई को पूरी होगी. राज्य सरकारें चाहती हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाए क्योंकि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे ही सही लेकिन पैर पसार रहा है.

दूसरी ओर केंद्र सरकार लॉकडाउन के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंतित है जिस वजह से लॉकडाउन के नियमों में भी ढील दी गई है. ऐसे में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर बातचीत की संभावनाएं भी हैं.

At 10 AM, Shri @narendramodi will be interacting with state Chief Ministers via video conferencing. They will be discussing aspects relating to the COVID-19 situation.

— PMO India (@PMOIndia) April 27, 2020