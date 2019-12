नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात कहीं. उन्होंने कहा कि अब देश का युवा जातिवाद, अराजकता और अस्थिरता से चिढ़ने लगा है. आज का युवा जात-पात से ऊपर उठकर बात करते हैं और परिवारवाद पसंद नहीं करते. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश की वर्तमान युवापीढ़ी काफी स्मार्ट है और नया या कुछ अलग करने का सोचती है जो आगे चलकर भारत राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि आज का युवा सिस्टम को फॉलो करना पसंद करता है.

पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि वे हमेशा कहते थे कि युवावस्था की कीमत को कभी नहीं आंका जा सकता है, व्यक्ति के जीवन का सबसे मूल्यावान कालखंड युवावस्था है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि व्यक्ति का जीवन इस पर निर्भर करता है कि वह अपनी युवावस्था का इस्तेमाल किस तरह से करे.

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, युवा वह है जो एनर्जी और डायनामिज्म से भरा है और बदलाव की ताकत रखता है. 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर जब देश युवा-दिवस मना रहा होगा, तब प्रत्येक युवा इस दशक में अपने दायित्व पर चिंतन भी करे और कोई संकल्प भी अवश्य लें.

