PM Narendra Modi in Ladakh: पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी भारत-चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंच गए हैं. प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी यह दौरा एक सरप्राइज विजिट थी जिससे हर कोई चौंक गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद भी मौजूद रहे. बता दें कि पहले सिर्फ बिपिन रावत को लेह पहुंचना था. पीएम मोदी ने लेह में पहुंचने के बाद वायुसेना के अधिकारियों और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और जमीनी हकीकत का जायजा लिया.

पीएम नरेंद्र मोदी थलसेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर उनसे बात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. सेना के अधिकारियों ने उन्हें ग्राउंड जीरो के ताजा हालात की जानकारी दी है साथ ही ये भी बताया है कि सेना की क्या तैयारियां हैं. पीएम के साथ सीडीएस बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं. पीएम मोदी के इस दौरे के दो मायने निकाले जा रहे हैं. पहला पीएम जवानों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा वो चीन को सख्त संदेश देना चाहते हैं.

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में घायल हुए जवानों से भी मिल सकते हैं. गौरतलब है कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान कर्नल संतोष बाबू सहित 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद से भारत-चीन सीमा पर भारी तनाव है. बॉर्डर पर दोनों तरफ से बड़ी संख्या में जवान और हथियार तैनात हैं. पीएम के लेह दौरे में उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत भी मौजूद हैं.

Earlier visuals of Prime Minister Narendra Modi's arrival in Ladakh, he was later briefed by senior officials in Nimmoo. pic.twitter.com/fDO6qvpMcM

