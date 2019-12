लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर कानपुर में गंगा बैराज की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त लड़खड़ाकर गिर गए, जिसके बाद पीएम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें उठाया. पीएम मोदी शनिवार को पहले नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग के सिलसिले में कानपुर पहुंचे थे. पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा की.

पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उनकी कैबिनेट के कई मिनिस्टर कानपुर में मौजूद रहे. पीएम मोदी कानपुर स्थित अटल घाट की सीढ़ियो पर चढ़ते वक्त गिर पड़े. हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें तत्काल उठाया और पीएम मोदी को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी. पीएम मोदी कानपुर गंगा घाट पर नंगे पैर ही गए थे शायद इस कारण ही ये लड़खड़ाकर गिए गए थे.

पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की वह महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा करने के लिए कानपुर में हैं. प्रधान मंत्री कार्यालय की तरफ से पहले ही बता दिया था कि वह गंगा की सफाई के पहलुओं पर किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और विचार-विमर्श करेंगे.

Modi just fell on the stairs of Ganga ghat. pic.twitter.com/jwuGoEWNAf

— Danish Khan (@DStrangekhan) December 14, 2019