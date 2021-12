नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश को युवाओं को खेल के मैदान पर चमकने के लिए प्रेरित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शनिवार को एक महत्वाकांक्षी आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने के बाद पीएम मोदी की टिप्पणी आई, जो भारत के इक्का-दुक्का एथलीटों को स्कूली बच्चों से जोड़ेगा।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ”युवा छात्रों के बीच जाने और उन्हें खेल और फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए नीरज चोपड़ा की यह एक बेहतरीन पहल है. इस तरह के प्रयासों से खेल और व्यायाम के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी.”

नीरज चोपड़ा, जिन्होंने छात्रों के साथ कई तरह के खेल खेले और उन्हें भाला फेंकने के टिप्स दिए, उन्हें संतुलित आहार, फिटनेस और खेल के महत्व के बारे में बताया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज, आउटरीच में दो साल की अवधि में 75 स्कूलों के छात्रों के साथ सभी ओलंपियन और पैरालिंपियन की बातचीत की परिकल्पना की गई है ताकि युवाओं को संतुलित आहार या संतुलित आहार लेने और फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा सके।

इस पहल का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

“जब उन्होंने ओलंपिक के बाद हमारी मेजबानी की, तो प्रधान मंत्री ने एक नए, स्वस्थ और फिटर भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। मुझे स्कूलों का दौरा करने की इस विशेष पहल में गेंद को रोल करने और अपने तरीके से कुछ ज्ञान साझा करने में मदद करने के लिए गेंद को घुमाने में खुशी हो रही है। छात्रों और प्रधान मंत्री के भारत के एक अधिक खेल राष्ट्र बनने के सपने को साकार करें,” नीरज चोपड़ा ने कहा, जैसा कि एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।

Had a wonderful day at @sanskardham_In interacting with students, playing sports with them and speaking to them about the importance of exercise and diet in fitness. It's great to see a school that offers such a balance of sports & academics. @PMOIndia @ianuragthakur https://t.co/4IjftkLpYr

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) December 4, 2021