नई दिल्ली. दो शीर्ष भारतीय अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। बुधवार से शुरू हो रहे अपने दौरे के दौरान मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे और व्हाइट हाउस में पहली बार आयोजित होने वाले क्वाड समिट में भाग लेंगे।

प्रतिनिधि सभा में सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेसी रो खन्ना ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा से कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का स्वागत करता हूं और मानता हूं कि यह अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूएस-इंडिया कॉकस के डेमोक्रेटिक वाइस चेयरमैन के रूप में, खन्ना ने कहा कि उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान नई दिल्ली की जरूरत के समय में मदद करने के लिए बाकी भारत कॉकस नेतृत्व के साथ काम करने पर गर्व है।

At the invitation of @POTUS @JoeBiden, I am visiting USA to continue our dialogue, and exchange views on areas of mutual interest. Also looking forward to meet @VP @KamalaHarris to discuss global issues and explore ideas for cooperation between 🇮🇳🇺🇸.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2021