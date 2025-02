गले लगाकर PM मोदी के दोस्त ने दे दिया झटका, ट्रंप बोले- ‘भारत के पास बहुत पैसा है, हम 1.8 अरब क्यों दें’

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहद मजबूत हैं। हाल ही में पीएम में मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। इस मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम की खूब खातिरदारी की। लेकिन अब अमेरिका ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने भारत को चुनाव से जुड़ी 1 अरब 80 करोड़ रुपये यानि की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग देने से मना कर दिया है। अब खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया है।

फ्लोरिडा में अपने निवास पर एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा “भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर। हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा है। वे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक हैं। हम मुश्किल से भारत में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि उनका टैरिफ़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं। मैं प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। वे अभी-अभी अमेरिका से गए हैं लेकिन हम मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं, भारत में? यहां मतदान के बारे में क्या?”

