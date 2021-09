नई दिल्ली. Pm Modi -जलवायु-लचीला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए जन जागरूकता पैदा करने की मांग करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विशेष लक्षणों के साथ 35 फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आभासी समारोह के दौरान, वह राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान, रायपुर के नवनिर्मित परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को कहा।

इस अवसर पर, मोदी एक सभा को संबोधित करने से पहले कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित करेंगे और नवीन तरीकों का उपयोग करने वाले किसानों के साथ बातचीत करेंगे।

पीएमओ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्में विकसित की गई हैं।

At 11 AM tomorrow, 28th September, an important agriculture-related programme will be held. 35 crop varieties with special traits will be dedicated to the nation. The newly constructed campus of the National Institute of Biotic Stress Management, Raipur will also be inaugurated.

