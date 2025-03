न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का PM मोदी ने किया हैदराबाद हाउस में स्वागत, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक हैदराबाद हाउस में आयोजित हुई। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का गर्मजोशी से स्वागत किया।

दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई।” लक्सन रविवार को भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैदराबाद पहुंचे थे। इससे पहले आज सुबह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए हो रही है, जिसमें दोनों नेता आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा में पहले ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत की घोषणा हो चुकी है।

Addressing the press meet with PM @chrisluxonmp of New Zealand. https://t.co/I3tR0rHpeI

— Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2025