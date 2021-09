PM Modi to inaugurate CIPET : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह 11 बजे राजस्थान के जयपुर जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में चार मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे.

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन मेडिकल कॉलेजों को “जिला / रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना” के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मंजूरी दी गई है।

Top quality education is a priority for our Government. At 11 AM tomorrow, CIPET: Institute of Petrochemicals Technology, Jaipur will be inaugurated. This institution will cater to the aspirations of youngsters who want to study aspects relating to petrochem and energy sectors.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2021