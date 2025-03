NXT Conclave 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 1 मार्च को iTV नेटवर्क द्वारा आयोजित NXT कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। उन्होंने NewsX World चैनल को लॉन्च करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में लगे महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने भारत के ताकत की बात की।

पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हुआ। दुनिया यह देखकर हैरान है कि इस आयोजन में 66 करोड़ लोग एक छोटी सी जगह पर इकट्ठे हो गए। लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे एक अस्थाई शहर में, नदी तट के किनारे करोड़ों लोगों ने स्नान किया। दुनिया ने भारत के संगठनात्मक और नवप्रवर्तन कौशल को देखा।

#WATCH | Delhi | At NXT Conclave 2025, PM Narendra Modi says, “India is leading many Global Summits. Recently, I got the opportunity to attend the AI Summit in France. India was the co-host of the AI Summit – that will take the world forward; now it’s India’s turn to host the… pic.twitter.com/ziNVoDTWjF

— ANI (@ANI) March 1, 2025