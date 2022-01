नई दिल्ली. PM Modi’s Security Breach -सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण 5 जनवरी को प्रधान मंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वह एक रैली सहित आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की तीन-न्यायाधीशों की पीठ एक संगठन, लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

SC agreed to form an independent committee to probe PM Modi's security breach after Punjab govt's advocate informs that prima facie Centre-led committee is of the opinion that State officials are guilty already; Punjab govt also said that it has "no hopes" from the committee

