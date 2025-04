PM Modi Saudi Arabia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचेंगे। पीएम मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पहली बार सऊदी अरब की कॉमर्शियल राजधानी जेद्दा पहुंचेंगे। इस यात्रा को दोनों देशों के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का यह तीसरी आधिकारिक सऊदी दौरा है।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस भारत-सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप परिषद की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान के मुताबिक इस यात्रा के दौरान कई एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जिसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और रीजनल राजनीतिक चुनौतियों का समाधान प्रमुख रूप से शामिल है।

Leaving for Jeddah, Saudi Arabia, where I will be attending various meetings and programmes. India values our historic relations with Saudi Arabia. Bilateral ties have gained significant momentum in the last decade. I look forward to participating in the 2nd Meeting of the…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2025