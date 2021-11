नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ मंदिर पहुंचे। आज सुबह मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की पुनर्निर्मित समाधि का उद्घाटन करेंगे और मंदिर परिसर में संत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. वह चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण भी करेंगे।

2013 के उत्तराखंड बाढ़ में विनाश के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। इसके बाद, पीएम मोदी 130 करोड़ रुपये की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्थापथ और घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्थापथ, तीर्थ पुरोहित हाउस और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। वह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मंदिर की यात्रा के दौरान पीएम का एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सभी ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें

He will offer prayers at the shrine, inaugurate Adi Shankaracharya Samadhi & unveil the statue of Shri Adi Shankaracharya. The Samadhi has been reconstructed after the destruction in the 2013 floods. pic.twitter.com/cBQHw46fkp

प्रधान मंत्री नरेंद्र सिंह देहरादून हवाई अड्डे पर पहुंचे, केदारनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए और श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करने के लिए/प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही तीर्थ पुजारियों का आवास सरस्वती घाट भी बनकर तैयार हो गया है, जिसे कल समर्पित किया जाएगा। पीएम यहां पहुंचेंगे। सुबह 6:30 बजे,” श्री धामी ने ट्वीट किया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीउत्तराखंड वह प्रतिमा का अनावरण करेंगे, और आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे, जिसे 2013 में उत्तराखंड बाढ़ में नष्ट होने के बाद फिर से बनाया गया था।

“हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी सुबह यहां पहुंचेंगे। वह महा रुद्र अभिषेक करेंगे और राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। वह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मंदिर को सजाया गया है। फूलों के साथ, “केदारनाथ मंदिर के पुजारी बागीश लिंग ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।

पीएम मोदी 310 करोड़ रुपये की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्थापथ और घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्थापथ, तीर्थ पुरोहित हाउस और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। इस दौरान उनका एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है।

Glimpses of the 12-foot Murti of Adi Guru Adi Shankaracharya to be inaugurated by PM Sh @narendramodi ji in Kedarnath tomorrow, Nov 5th.

On this occasion, pogrammes are being organized at Jyotirlingas, Jyotishpeeth & at the birthplace of the Jagadguru in Kalady, Kerala. pic.twitter.com/H71CHtX3af

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) November 4, 2021