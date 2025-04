नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महावीर जयंती से पहले नवकार महामंत्र दिवस में शामिल होने दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री बिना जूते-चप्पल के नंगे पैर दिखें। साथ ही वो डायस पर नहीं बैठकर आम लोगों के साथ जाकर बैठे। इस कार्यक्रम में 108 देशों के लोग शामिल हुए हैं। बता दें कि नवकार महामंत्र दिवस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का जश्न मनाया जाता है।

Delhi | At the Navkar Mahamantra program today; in a mark of reverence, PM Narendra Modi came without footwear. He also didn’t sit on the Dias but along with all the people pic.twitter.com/MV3gfnXN6X

