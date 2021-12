नई दिल्ली. भारत के एक एक दिन के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत ( PM Modi-Putin Meeting Live Updates ) किया इसके साथ ही दोनों ही नेताओं ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए.

We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. The relations between our nations are growing and I am looking into the future: Russian President Vladimir Putin in meeting with PM Narendra Modi in Delhi pic.twitter.com/Dr95gvWBsD

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है, रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश अहम सहयोगी हैं. दोनों देशों का कोरोना के खिलाफ भी सहयोग रहा है. आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं. पीएम ने आगे कहा, हमने 2025 तक 30 बिलियन डॉलर ट्रेड और 50 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है. इसके बाद पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं.

Currently, mutual investments stand at about 38 billion with a bit more investment coming from the Russian side. We cooperate greatly in military & technical sphere like no other country. We develop high technologies together as well as produce in India: Russian President pic.twitter.com/04PerL7U8T

