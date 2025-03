NXT Conclave 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 1 मार्च को iTV नेटवर्क द्वारा आयोजित NXT कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। उन्होंने News X World चैनल को लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने iTV नेटवर्क की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले भी मैं मीडिया कार्यक्रम में जाता रहा हूँ लेकिन इन लोगों ने नया ट्रेंड सेट किया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में मीडिया के इस तरह के इवेंट होते रहते हैं। इसमें कुछ आर्थिक विषय भी है, हर एक के फायदे का मामला रहता है लेकिन आपके नेटवर्क ने इसे एक नया आयाम दिया है। आपने बाकियों से हटकर नए मॉडल पर काम किया है। भूत और वर्तमान से ज्यादा भविष्य की चिंता और चुनौतियों पर बात कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि आप का नया चैनल News X World भारत की रियल स्टोरी दुनिया को दिखाएगा। यह ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसी वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है।

#NxtConclave2025 | Prime Minister Narendra Modi emphasized the importance of media innovation, stating, “Other events happen in small rooms. Other media houses should learn from this and step out of their ‘small rooms’.” He encouraged the media industry to embrace larger… pic.twitter.com/nfVCA18F3i

— NewsX World (@NewsX) March 1, 2025