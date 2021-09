नई दिल्ली. PM Modi Meets VP Kamala Harris- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (IST) वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान सहित हाल के वैश्विक विकास पर विचारों का पर चर्चा की और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पिछले साल अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी।

पीएम मोदी और वीपी कमला हैरिस ने भारत और अमेरिका में कोविड -19 स्थिति पर चर्चा की, जिसमें तेजी से टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से महामारी को रोकने के लिए चल रहे प्रयास और महत्वपूर्ण दवाओं, चिकित्सीय और स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।

जलवायु परिवर्तन पर, पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा बढ़ाने के लिए भारत के जोर और हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जीवनशैली में बदलाव के महत्व पर भी जोर दिया।

दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग सहित भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

पीएम मोदी और वीपी कमला हैरिस ने दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी शिक्षा संबंधों और ज्ञान, नवाचार और प्रतिभा के प्रवाह के आधार के रूप में जीवंत लोगों से लोगों के संबंधों को स्वीकार किया।

पीएम मोदी ने वीपी कमला हैरिस और सेकेंड जेंटलमैन डगलस एम्हॉफ को जल्द ही भारत आने का न्योता दिया। वीपी कमला हैरिस ने आतंकी समूह का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को बुलाया, विदेश मंत्रालय का कहना है। एक ब्रीफिंग के दौरान, विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा वास्तविक और सौहार्दपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

