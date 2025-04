नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी थाई प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा के तहत थाईलैंड पहुंचे हैं। यह उनकी थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी।

प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि पीएम मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी यात्रा को लेकर पोस्ट साझा किया।

Over the next three days, I will be visiting Thailand and Sri Lanka to take part in various programmes aimed at boosting India’s cooperation with these nations and the BIMSTEC countries.

In Bangkok later today, I will be meeting Prime Minister Paetongtarn Shinawatra and…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2025