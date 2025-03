PM मोदी ने शेर के बच्चों को गोद में बैठकर पिलाया दूध, यूजर ने हिम्मत की दी दाद

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित वनतारा का उद्घाटन किया, जो वन्यजीवों के बचाव, पुनर्वास और संरक्षण के लिए बनाया गया है। यह केंद्र 2,000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों का सुरक्षित आश्रय है। इस दौरान पीएम मोदी ने वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया और कई जानवरों के साथ समय भी बिताया। वहीं अब पीएम का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह शेर के बच्चों को दूध पिलाते हुए नजर आ रहे है.

वनतारा में पीएम मोदी ने एशियाई शेर, सफेद शेर, क्लाउडेड लेपर्ड, कैराकल सहित कई दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों से मुलाकात की। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने शेर के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। वहीं वह उनके आस पास घूमते नजर भी आ रहे हैं. इसी बीच एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा “शेर के बच्चो के साथ शेर ही खेल सकता बाकि तो किसी की औकात नहीं”. खास बात यह रही कि जिस सफेद शेर के बच्चे को उन्होंने खिलाया, उसका जन्म यहीं हुआ था और उसकी मां को बचाकर इस केंद्र में लाया गया था।

पीएम मोदी वनतारा स्थित वन्यजीव अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने जंगली जानवरों के इलाज की व्यवस्थाओं को देखा। इस अस्पताल में एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू, सहित कई आधुनिक सुविधाएं हैं। पीएम मोदी ने एमआरआई रूम का दौरा किया, जहां एक एशियाई शेर का स्कैन किया जा रहा था। इसके अलावा, उन्होंने ऑपरेशन थियेटर में जाकर एक घायल तेंदुए की सर्जरी का जायजा भी लिया। बता दें एक तेंदुआ सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था।

#WATCH | PM Narendra Modi inaugurated and visited the wildlife rescue, rehabilitation, and conservation centre, Vantara in Gujarat. Vantara is home to more than 2,000 species and over 1.5 lakh rescued, endangered, and threatened animals. PM explored various facilities at the… pic.twitter.com/itbMedPtD3

— ANI (@ANI) March 4, 2025