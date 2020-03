नई दिल्ली. पीएम मोदी ने अब कोरोना की जंग को लड़ने को एक नई दिशा दी है. हाल ही में सार्क देशों के हुई बातचीत में पीएम मोदी कोरोना वायरस ने लड़ने के लिए 1 करोड़ डॉलर के फंड का ऐलान किया था. लेकिन अब उन्होंने भारतीयों के लिए भी इस वायरल से लड़ने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. जी हां कोरोना के खिलाफ अगर आपने कोई कायदे का तकनीकी काम किया है, तो आप एक लाख रुपया तक जीत सकते हैं.

कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को नई दिशा देते हुए पीएम मोदी ने 16 मार्च देर शाम ट्विटर पर इनके इनाम का ऐलान किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है- “Harnessing innovation for a healthier planet. A lot of people have been sharing technology-driven solutions for COVID-19.I would urge them to share them on @mygovindia.These efforts can help many. #IndiaFightsCorona”

अपने ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया है- https://innovate.mygov.in/covid19/ इस लिंक में प्रधानमंत्री ने उन लोगों और कंपनियों की भी बात की जो कोरोना वायरस को इसी के साथ उन्होंने एक लिंक लिंक भी शेयर किया है- इस लिंक में उन्होंने उन लोगों और कंपनियों की भी बात की जो कोरोना को डायग्नोस करने के लिए, डाटाबेस शेयर करने के लिए ऐप आदि बना रहे हैं या कोई नई तकनीकी समाधान ला रहे हैं.

Harnessing innovation for a healthier planet. A lot of people have been sharing technology-driven solutions for COVID-19. I would urge them to share them on @mygovindia. These efforts can help many. #IndiaFightsCorona https://t.co/qw79Kjtkv2 — Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2020

साथ ही उन्होंने सभी लोगों और कंपनियों से तकनीकी उपायों के बारे में सारी जानकारियां भी मांगी है, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं. पीएम मोदी को जिसका तकनीकी सॉल्यूशन पसंद आएगा उन्हें एक लाख तक का इनाम दिया जाएगा. बता दें कि इनाम की राशि में एक लाख के साथ-साथ पचास हजार और पच्चीस हजार की कैटगरी भी है. आपको कोरोना के समाधान को साझा करने के लिए इस लिंक पर जाना होगा साथ ही इसे अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है -https://innovate.mygov.in/covid19/

