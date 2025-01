पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की दी बधाई, कहा मिले समृद्धि का आशीर्वाद

नई दिल्ली: देशभर में नए साल 2025 का जश्न जोर-शोर से मनाया जा रहा है। आधी रात से ही लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। वहीं कई राज्यों में आतिशबाज़ी देखने को मिली, साथ ही सुबह-सुबह मंदिरों में श्रद्धलुओं की भीड़ भी जमा हो रही है. इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्वीट करते हुए कहा, “2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।” प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की।

May this year bring everyone new opportunities, success and endless joy. May everybody be blessed with wonderful health and prosperity.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं! 2025 का वर्ष सभी के जीवन में खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर हम भारत और विश्व के लिए उज्जवल और टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें।”

Wishing everyone a very Happy New Year! May the year 2025 bring joy, harmony and prosperity to all! On this occasion, let us renew our commitment to work together for creating a brighter, more inclusive and sustainable future for India and the world.

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2025