नई दिल्ली. PM Modi at G20 Summit -जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और आर्थिक सुधार के मुद्दों पर केंद्रित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया की2 0प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता शनिवार को इटली के रोम में एकत्र हुए। G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन सहित कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की।

जी20 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी के बारे में आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है, वह यहां है।

भारत के विदेश सचिव, हर्षवर्धन श्रृंगला ने रोम में एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ने जी 20 शिखर सम्मेलन में दूसरों को बताया था कि भारत 2022 के अंत तक पांच अरब कोविड -19 वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने के लिए तैयार है।

“हम यह भी मानते हैं कि कोवैक्सिन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण अन्य देशों की सहायता करने की इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा,” उन्होंने कहा।

शिखर सम्मेलन में, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला और देश के ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’ विजन के बारे में बात की।

शिखर सम्मेलन में, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े देशों को भारत को आर्थिक सुधार और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में अपना भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया, हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत महामारी की चुनौतियों के बावजूद “विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में एक विश्वसनीय भागीदार” बना हुआ है। उन्होंने लचीला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में बात की।

शिखर सम्मेलन के मौके पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, यूके के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित विश्व नेताओं के साथ बातचीत की। इसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट की गई हैं।

Productive discussions between PM @narendramodi and President @EmmanuelMacron on the sidelines of the @g20org Summit. India and France are cooperating extensively in various sectors. Today’s talks will add momentum to the bilateral ties between the two nations. pic.twitter.com/e8QgT6rkVy

— PMO India (@PMOIndia) October 30, 2021