PM मोदी पर भी चला Ghibli Art का जादू, सोशल मीडिया पर कुछ इस अंदाज़ में शेयर किया अपना सफर

नई दिल्ली: घिबली आर्ट का क्रेज सोशल मीडिया पर हर तरफ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यह सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी कर रहा है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ एनिमेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। AI जेनरेटेड इन तस्वीरों के ज़रिए पीएम मोदी ऐतिहासिक पलों और सफर को दिखाने की कोशिश की गई है।

सरकार के नागरिक सहभागिता मंच MyGovIndia ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा, “मुख्य पात्र? नहीं, वे पूरी कहानी हैं। स्टूडियो घिबली स्ट्रोक्स के ज़रिए न्यू इंडिया का अनुभव करें।” इसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात करते देखा जा सकता हैं।

दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी राम मंदिर यात्रा और तेजस विमान में उड़ान भरते हुए दिखाए गए हैं। साथ ही, एक अन्य तस्वीर में पीएम मोदी भारतीय सेना की वर्दी में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा, वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ, स्वच्छ भारत अभियान और बेंगलुरु में तेजस फाइटर जेट की उड़ान जुड़ी AI एनिमेटेड तस्वीरें शेयर की गई हैं।

