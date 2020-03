नई दिल्ली: क्या आपने भी यूपीआई पेमेंट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक मदद दी है? अगर हां तो सावधान, एक बार फिर जाकर यूपीआई पेमेंट की आईडी चेक कीजिए क्योंकि इतने संवेदनशील समय में भी कुछ लोग धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और गरीबों की मदद के लिए दी गई रकम को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल पीएम केयर फंड की गलत यूपीआई आईडी तेजी से वायरल हो रही है. आप सोच रहे हैं कि आपने पीएम नरेंद्र मोदी को पैसे भेज दिए लेकिन हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया पैसा किसी जालसाज के अकाउंट में चला गया हो.

यूपीआई के जरिए कैसे हो रही है धोखाधड़ी?

यूपीआई पेमेंट में आपको सामने वाले शख्स की यूपीआई आइडी पता होनी चाहिए, उसके जरिए आप सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं. हजारों लोग यूपीआई के जरिए पीएम मोदी के पीएम केयर फंड में पैसा डाल रहे हैं लेकिन प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो के ट्वीट के मुताबिक पीएम केयर फंड के नाम पर गलत यूपीआई आईडी का प्रचार किया जा रहा है. पीएम केयर फंड की सही यूपीआई आईडी है pmcares@sbi. जबकि पीएम केयर फंड के नाम से जो गलत यूपीआई आईडी फैलाई जा रहा है वो है pmcare@sbi. दोनों आईडी में सिर्फ s का फर्क है. सही आईडी में s जुड़ा हुआ है जबकि फर्जी आईडी में सिर्फ pmcare है.

Be Cautious of Fake account details circulating on the pretext of PM CARES Fund.

To know the exact account details, please refer to the press release by @PIB_Indiahttps://t.co/2zOxr9daqu

Let's contribute to #PMCaresFunds to fight against #Covid19. pic.twitter.com/jtfY3i9hqG

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 30, 2020