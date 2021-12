नई दिल्ली. Delhi hight court देशभर में लगातार बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों से सरकार चिंतित है. राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस वायरस के संक्रमण दर को रोकने के लिए नाईट कर्फ्यू और नई कोविड-19 गाइडलाइन जारी की है. इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो ने भी अपने यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए है. जिसके तहत अब 8 कोच वाली ट्रैन में 2400 की जगह केवल 200 लोग ही सफर कर पाएंगे। वहीँ प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलो को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट से जुडी सभी कार्यवाही को 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए है. इस फैसले के बाद अब दिल्ली में हाईकोर्ट, लोअरकोर्ट सभी ऑनलाइन रूप से अपने कार्य को जारी रखेंगे।

High Court and district courts of Delhi to function on virtual mode only from Jan 3 to Jan 15 over rising cases of COVID-19 pic.twitter.com/rJIqKY0JzR

