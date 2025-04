Petrol-Diesel: सोमवार 7 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की. इस फैसले के बाद देशभर में यह आशंका जताई जाने लगी थी कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि सरकार ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि यह वृद्धि आम जनता पर बोझ नहीं डालेगी. नए दाम आज रात 12 बजे से लागू होंगे. लेकिन खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.

एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला एक कर है. जो ईंधन की कीमत का अहम हिस्सा होता है. अभी तक पेट्रोल पर 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी. इस बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल पर 21.90 रुपये और डीजल पर 17.80 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी लागू होगी. यह कर सरकार के राजस्व का बड़ा स्रोत है. जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के लिए किया जाता है. 2014 में यह दर पेट्रोल पर 9.48 रुपये और डीजल पर 3.56 रुपये थी. जो समय के साथ बढ़ती गई.

PSU Oil Marketing Companies have informed that there will be no increase in retail prices of #Petrol and #Diesel, subsequent to the increase effected in Excise Duty Rates today.#MoPNG

— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 7, 2025