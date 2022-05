नई दिल्ली, बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीज़ल से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. पेट्रोल पर 8 रूपये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है जबकि डीज़ल पर 6 रूपये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है.

9/12 Also, this year, we will give a subsidy of ₹ 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will help our mothers and sisters. This will have a revenue implication of around ₹ 6100 crore a year. #Ujjwala

साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को एलपीजी सिलिंडर पर 200 रूपये सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है.

We are reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. This will reduce the price of petrol by Rs 9.5 per litre and of Diesel by Rs 7 per litre: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

(File Pic) pic.twitter.com/13YJTpDGIf

— ANI (@ANI) May 21, 2022