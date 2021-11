नई दिल्ली.Parliament Winter session 2021- पिछले मानसून सत्र के दौरान संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों को ‘खराब व्यवहार’ के लिए निलंबित किए जाने के कुछ घंटों बाद, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उच्च सदन में लिए गए निर्णय पर हमला किया।

चतुर्वेदी ने इसे “बेहद अलोकतांत्रिक” बताते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले के बारे में सूचित नहीं किया गया था और सरकार पर “उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज को चुप कराने” की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, उन्होंने कहा, वह अपने निलंबन के खिलाफ राज्यसभा के सभापति से बात करेगी और दावा किया कि ऐसी घटना “संसदीय लोकतंत्र में अनसुनी” है। “वे किस नियम के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम नियमों से अवगत नहीं हैं?”।

उन्होंने गुस्से में कहा कि एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 12 विपक्षी सांसदों को “अभूतपूर्व कृत्यों के माध्यम से सदन के कामकाज में बाधा डालने” के लिए निलंबित कर दिया गया था। “यह सदन संज्ञान लेता है और अध्यक्ष के अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना, सदन के नियमों का पूरी तरह से दुरुपयोग करने की कड़ी निंदा करता है, जिससे सदन के कामकाज में उनके अभूतपूर्व कदाचार, अवमानना, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार और जानबूझकर हमलों के माध्यम से सदन के कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। राज्य सभा के 254वें सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को सुरक्षाकर्मी।”

1. इलामाराम करीम (सीपीएम)

2. फूलो देवी नेताम (कांग्रेस)

3. छाया वर्मा (कांग्रेस)

4. रिपुन बोरा (कांग्रेस)

5. बिनॉय विश्वम (सीपीआई)

6. राजमणि पटेल (कांग्रेस)

7. डोला सेन (टीएमसी)

8. शांता छेत्री (टीएमसी)

9. सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस)

10. प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना)

11. अनिल देसाई (शिवसेना)

12. अखिलेश प्रसाद सिंह (कांग्रेस)

इस बीच, चतुर्वेदी ने ट्विटर पर विपक्षी सांसदों को दिए गए निलंबन पर सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले में विपक्ष के नेताओं का एक संयुक्त बयान भी संलग्न किया। “अगर किसानों के लिए बोलते हुए, लोगों के खिलाफ जाने वाले निजीकरण के खिलाफ, सरकारी पीआर के निलंबन के लिए परिवार की चांदी बेचते हैं, तो मैं पूछती हूं: संसदीय लोकतंत्र के आधार पर जवाब देने में सक्षम नहीं होने के लिए आप कितने कमजोर हैं? अंदर और बाहर के लोगों के लिए बोलना जारी रखेंगे संसद,“।

If speaking for farmers,against privatisation that goes against people,sells family silver for sarkari PR calls for suspension,then I ask: how weak are you to not be able to answer on basis of parliamentary democracy?Will continue to speak for people inside&outside the parliament pic.twitter.com/Lxgtxi4dHN

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 29, 2021