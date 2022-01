नई दिल्ली. Pandit Birju Maharaj: मशहूर कथक नर्तक और पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) से सम्मानित होने वाले पंडित बिरजू महाराज (Pandit Birju Maharaj) का 83 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखने वाले पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था, उनका असली नाम बृजमोहन मिश्रा था. बिरजू मिश्रा ने दिल्ली स्थित अपने आवास में अंतिम साँसे ली. उनके निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर शोक जताया है.

पंडित बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट कर लिखा, “भारतीय नृत्य कला को विश्वभर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!”

The demise of legendary Pandit Birju Maharaj marks the end of an era. It leaves a deep void in the Indian music and cultural space. He became an icon, making unparalleled contribution to popularise Kathak globally. Condolences to his family and admirers.

पंडित बिरजू महाराज के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताते हुए ट्वीट कर लिखा, “पंडित बिरजू महाराज के निधन से एक पूरी सदी का अंत हो गया. उनका निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, उनके परिवार को प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं.”

मशहूर नर्तक पंडित बिरजू महाराज के निधन पर मालिनी अवस्थी ने शोक जताते हुए ट्वीट कर लिखा, “आज भारतीय संगीत की लय थम गई। सुर मौन हो गए। भाव शून्य हो गए। कत्थक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नही रहे। लखनऊ की ड्योढ़ी आज सूनी हो गई। कालिकाबिंदादीन जी की गौरवशाली परंपरा की सुगंध विश्व भर में प्रसरित करने वाले महाराज जी अनंत में विलीन हो गए।

आह!अपूर्णीय क्षति है यह.”

Extremely saddened by the news about the passing away of Legendary Kathak Dancer- Pandit Birju Maharaj ji.

We have lost an unparalleled institution in the field of the performing arts. He has influenced many generations through his genius.

May he rest in peace.🙏🖤#BirjuMaharaj pic.twitter.com/YpJZEeuFjH

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) January 16, 2022