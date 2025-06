Pm Modi Meets All Party Deligation: पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए भारत ने एक सशक्त कदम उठाया. ऑपरेशन सिंदूर के तहत सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों का दौरा कर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट किया. इनमें से एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया. 10 जून 2025 को इन प्रतिनिधिमंडलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. जिसमें भारत की एकजुटता और रणनीति पर गहन चर्चा हुई.

शशि थरूर ने इस मुलाकात को बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक बताया. उन्होंने कहा ‘पीएम ने हम लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया और हम सभी के बीच एक अनौपचारिक तरीके से बात हुई.’ थरूर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के अनुभवों को ध्यान से सुना और वैश्विक समुदाय के सामने भारत की बात रखने के लिए उनकी सराहना की. यह मुलाकात न केवल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी बल्कि यह भी दर्शाती थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट है.

#WATCH | On PM Modi’s meeting with members of various MPs delegations, Congress MP Shashi Tharoor says,”…He was certainly very pleasant to all of us. He saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant and spent more than an hour… pic.twitter.com/3P7At6ncyD

— ANI (@ANI) June 10, 2025