नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पुलावामा में हुए आतंकी हमले में खुद को निर्दोष बताने वाले पाकिस्तान ने अपनी संसद में ही मान लिया कि पुलवामा हमला उनके द्वारा कराया गया था जिसपर उन्हें फख़्र है. पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से पूरी तरह से बाचतीच बंद कर दी थी और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि हमने हिंदुस्तान को घर में घुसकर मारा. पुलवामा हमारी कामयाबी है वो इमरान खान के नेतृत्व में इस कौन की कामयाबी है जिसके हिस्सेदार हम सब हैं.

महमूद कुरैशी ने कहा कि ‘पुलवामा के वाक्ये के बाद, जब हमने इंडिया को घर में घुसकर मारा, वो हमारी कामयाबी थी.’ गौरतलब है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संसद में बयान दिया था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके पास आए थे और उनकी टांगें कांप रही थी. बतौर कुरैशी बाजवा ने उनसे कहा कि आज रात 9 बजे भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है. उन्होंने कहा था खुदा के लिए अभिनंदन को भारत को वापस सौंप दें वर्ना 9 बजे रात भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा.

How much more can Pakistan be exposed now ?? pic.twitter.com/zGUCOEqvA0

— Ashish K Singh (ABP News) (@AshishSinghLIVE) October 29, 2020