साबरमती आश्रम में पी. चिदंबरम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती गर्मी के कारण बेहोशी की आशंका

गुजरात के ऐतिहासिक साबरमती आश्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार, चिलचिलाती गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आया और वह बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्राथमिक इलाज कराया और फिर उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है।

इससे एक दिन पहले, रविवार को पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिलनाडु को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने 2014 के बाद से तमिलनाडु को पहले की तुलना में तीन गुना अधिक धनराशि आवंटित की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि किसी भी अर्थशास्त्र के प्रथम वर्ष के छात्र को भी यह समझ में आ जाएगा कि समय के साथ आर्थिक आंकड़े अपने आप बड़े होते हैं।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Congress leader P Chidambaram fell unconscious due to heat at Sabarmati Ashram and was taken to a hospital. pic.twitter.com/CeMYLk1C25

— ANI (@ANI) April 8, 2025