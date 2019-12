नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी पी चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के एक दिन बाद गुरुवार को संसद पहुंचे है. इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने मीडिया से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पर हमला किया. पी चिदंबरम ने कहा ​​यदि जीडीपी 5 प्रतिशत तक रहती है, तो हम इस वर्ष को समाप्त करने के लिए भाग्यशाली होंगे लेकिन जिस तरह से जीडीपी को बदला गया उस हिसाब से वह 1.5 फीसदी है.

आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में 106 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आते ही चिंदबरम ने मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं. कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था पर असामान्य रूप से चुप रहे हैं. उन्होंने इसे अपने मंत्रियों के लिए छोड़ दिया है कि वे और झांसा दें.

Congress leader P Chidambaram: Prime Minister has been unusually silent on the economy. He has left it to his ministers to indulge in bluff and bluster. The net result, as the Economist put it, is that the government has turned out to be an ‘incompetent manager’ of the economy. https://t.co/algL4hlIJF — ANI (@ANI) December 5, 2019

मेरा रिकॉर्ड और मेरा विवेक बिल्कुल स्पष्ट है. जिन अधिकारियों ने मेरे साथ काम किया है, जिन व्यवसायिक व्यक्तियों ने मेरे साथ बातचीत की है और जिन पत्रकारों ने मेरा अवलोकन किया है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं. कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने कहा- मैंने कल रात 8 बजे आजादी की हवा और सांस ली, मेरा पहला विचार और प्रार्थना कश्मीर घाटी के 75 लाख लोगों के लिए थी, जिन्हें 4 अगस्त, 2019 से अपनी बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है.

P Chidambaram, Congress: We will be lucky to end the year if growth touches 5%. Please remember Dr Arvind Subramanian’s caution that 5% under this government, because of suspect methodology, is not really 5% but less by about 1.5%. pic.twitter.com/xIUxUb1eiU — ANI (@ANI) December 5, 2019

मैं उन राजनीतिक नेताओं के बारे में विशेष रूप से चिंतित हूं, जिन्हें आरोपों के बिना हिरासत में लिया गया है. स्वतंत्रता अविभाज्य है, अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित करना चाहिए, तो हमें उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए.

यहां देखें पी चिदंबरम की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस

इसके साथ ही पी चिदंबरम भी प्याज की बढ़ती कीमतों के खिलाफ संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण के प्याज की कीमतों के लेकर दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा अगर निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती हैं तो क्या खाती हैं? क्या वह एवोकाडो खाती हैं. जो सरकार लोगों से कहती है कि कम प्याज खाओ उसे चला जाना चाहिए.

P. Chidambaram, Congress: I am particularly concerned about the political leaders who have been detained without charges. Freedom is indivisible, if we must preserve our freedom, we must fight for their freedom. https://t.co/eS5HbMtWmB — ANI (@ANI) December 5, 2019

