नई दिल्ली. भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने विकराल रूप ले लिया इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ी है. भारतीय वायु सेना (IAF) ने अब महामारी का मुकाबला करने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, आवश्यक दवा, उपकरण और चिकित्सा कर्मियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है.

वायु सेना के अधिकारियों के अनुसार, IAF ने दिल्ली में एक डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (DRDO) कोविड -19 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए कोच्चि, मुंबई, विजाग और बेंगलुरु के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी नियुक्त किया है. एक अधिकारी ने कहा, “वायु सेना ने दिल्ली में कोविड केंद्रों के लिए बैंगलोर से डीआरडीओ ऑक्सीजन कंटेनरों को भी एयरलिफ्ट किया है.”

ट्विटर पर भारतीय वायु सेना ने लिखा, “IAF परिवहन बेड़े कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई का समर्थन कर रहा है. देश भर में कोविड अस्पतालों और सुविधाओं के लिए चिकित्सा कर्मियों, महत्वपूर्ण उपकरणों और दवाओं का एयरलिफ्ट चल रहा है.”

इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को देश भर के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रयासों को जारी रखने और नागरिक अधिकारियों की सहायता करने का निर्देश दिया. रक्षा मंत्री ने सेवा मंत्रालय के प्रमुखों और रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख (सीडीएस) बिपिन रावत सहित एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया. इस बैठक के दौरान राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया.

#IndiaFightsCorona

The IAF transport fleet is supporting the fight against Covid-19. Air lift of medical personnel, critical equipment and medicines is underway for Covid Hospitals and facilities across the country. pic.twitter.com/eBHv2yicyR

— Indian Air Force (@IAF_MCC) April 21, 2021