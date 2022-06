श्रीनगर, कश्मीर में हो रहे हमलों और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है. कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को लेकर ओवैसी ने भाजपा को निशाने पर लिया है.

ओवैसी ने कश्मीरी पंडितों से जुड़े एक वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा, ”घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन अब भी जारी है. प्रधानमंत्री इस स्थिति के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं. पीएम की सरकार ने 1989 की ग़लतियों को फिर दोहराया है. एक ओर जहां घाटी के नेताओं के पास कोई भी वैधता नहीं है दूसरी ओर पीएम फिल्म की प्रमोशन में लगे हैं.

A second #KashmiriPandit exodus is in progress. @PMOIndia is alone responsible for this. Mistakes of 1989 are being repeated by his govt. Political leaders of valley have no levers & left with no political legitimacy. Modi govt is busy promoting movies 1/2 https://t.co/obkazviyAw

