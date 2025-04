पहलगाम में आतंकी हमले पर ओवैसी ने दे दिया ऐसा बयान, बीजेपी वाले चौंक उठे!

पहलगाम/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। यहां आतंकियों ने 20 से ज्यादा पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले पर बड़ा बयान दिया है।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ‘पहलगाम आतंकवादी हमला अत्यंत निंदनीय है और इसके दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। मृतकों के प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएँ और मैं घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।’

The Pahalgam terrorist attack is highly condemnable and its perpetrators deserve strictest punishment in law. We stand with the victims of the attack & their families. My condolences to the loved ones of the deceased & I pray for the swift and full recovery of those injured.

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 22, 2025