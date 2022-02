नई दिल्ली, Operation Ganga: यूक्रेन और रूस युद्ध में अगर भारत को सबसे ज्यादा चिंता है तो वो है यूक्रेन में फंसे अपने भारतीय छात्रों की. इस बीच अब ख़बर आ रही है कि यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर स्वदेश लेकर पहली फ्लाइट लौटी है. जिसकी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है.

#WATCH | Union Minister Piyush Goyal welcomes the Indian nationals safely evacuated from Ukraine at Mumbai airport pic.twitter.com/JGKReJE1ct

Regarding evacuation of Indian nationals from Ukraine, we are making progress.

Our teams are working on the ground round the clock. I am personally monitoring.

The first flight to Mumbai with 219 Indian nationals has taken off from Romania. pic.twitter.com/8BSwefW0Q1

