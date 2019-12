Onion Price Politics: देश भर में प्याज की आसमान छूती कीमतों से आम जनता परेशान है. प्याज 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है वहीं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने घरों में प्याज-लहसुन न खाने की दलीलें दे रहे हैं. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेरे ऐसे घर से आती हूं जहां प्याज-लहसुन छुआ तक नहीं जाता तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबेे ने भी कुछ ऐसा ही कहा है. चौबे ने कहा कि मैंने तो आज तक प्याज चखा भी नहीं है ऐसे में मुझे क्या मालूम प्याज की स्थिति क्या है. सोशल मीडिया पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से और आम लोगों की तरफ से भरपूर मात्रा में नरेंद्र मोदी सरकार के इन बयानवीरों की क्लास ली जा रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वित्त मंत्री का काम यह बताना नहीं है कि वो क्या खाती हैं. दरअसल वित्त मंत्री असक्षम हैं, यूपीए सरकार ने सक्षम लोगों को मौका दिया था लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं है.

बता दें कि देश भर में प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भले ही 40 रुपये में प्याज मुहैया कराने का दावा किया हो लेकिन यहां भी 80 से 100 रुपये में एक किलो प्याज मिल रहा है. देश भर में प्याज के दाम 80 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. दिल्ली, गाजियाबाद, पटना, भोपाल, अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सहित तमाम बड़ी मंडियों में प्याज की आसमान छूती कीमतों की वजह से आम आदमी की थाली से प्याज गायब हो गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री के बयान पर किया पलटवार

Rahul Gandhi,Congress in Mukkam,Kerala:Finance Minister's job is not to tell India what she eats. And the fact of the matter is the she has no idea on what is going on. Basically she is incompetent. UPA believed in putting competent people in charge of the economy. https://t.co/L8B1AHrAzI

— ANI (@ANI) December 5, 2019