नई दिल्ली. पिछले कुछ दिनों से भारत में प्याज लोगों को रूला रहा है. देशभर के कई शहरों में प्याज 100 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है. वहीं कई बाजारों में तो प्याज के दाम 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. संसद के शीतकालीन सत्र में भी प्याज का मुद्दा उठा. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण से एक सांसद ने प्याज के दाम में बढ़ोतरी पर सवाल किए. उन्होंने यह कहकर सवाल को मजाक में ले लिया कि वे प्याज नहीं खातीं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हालांकि निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में जवाब दिया कि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयास कर रही है. सरकार तुर्की जैसे देशों से प्याज का आयात कर रही है. सप्लाई कम होने की वजह से प्याज के दाम बढ़े हैं.

देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है-

The Onion prices across the country is skyrocketing, basic meals of the poor & the middle class is affected and Finance Minister's response: "I don't eat onions, so it doesn't matter to me"

