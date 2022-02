पंजाब. Punjab assembly election 2022 पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक दाव खेला है. उन्होंने आज ऐलान किया कि यदि वे सत्ता में आए तो एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी (government jobs) देंगे। आपको ज्ञात हो पंजाब में 20 फ़रवरी को एक ही चरण के तहत 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने है. कांग्रेस ने 6 फ़रवरी को पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को अपने सीएम चेहरे का उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद से वे जनता को लुभाने का हर प्रयास कर रह है.

Chandigarh | On being voted to power, we will provide 1 lakh government jobs to the youth of the state: Punjab CM Charanjit S Channi pic.twitter.com/smOeY8svQM

