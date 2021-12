नई दिल्ली. Omicron Case LNJP राजधानी दिल्ली में ओमिक्रोन की एंट्री हो चुकी है, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती एक यात्री में इस नए वैरिएंट की पुष्टि हुई है. जानकारी के मुताबिक यह यात्री तंजानिया से लौटा था, इस व्यक्ति की उम्र 37 साल बताई जा रही है. दिल्ली के स्वास्थ मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि एलएनजेपी में 12 संक्रमित मरीजों के सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing) के लिए भेजा गया था, जिसमें से एक व्यक्ति में यह नया वैरिएंट पाया गया है.

First omicron case detected in Delhi. The patient admitted to LNJP Hospital had returned from Tanzania. Till now, 17 people who tested positive for Covid have been admitted to the hospital: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/TwbXFpt3jV

