नई दिल्ली. Omicron-9-news-cases कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन देशभर में अपने पैर पसारने लगा है. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण अबतक 15 राज्यों तक पहुंच गया है और धीरे-धीरे विकराल रूप लेने लगा है. कोरोना के इस नए वैरिएंट से सभी राज्य अलर्ट मोड में आ गए है और एतियात बरतने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे है. इस बीच केरल में ओमिक्रॉन के 09 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश के संक्रमितों का कुल अकड़ा 24 हो गया हैं.

9 more #Omicron cases reported in Kerala; 6 persons who reached Ernakulam and 3 who reached Thiruvananthapuram were found infected with the variant. The total number of omicron cases in the state stands at 24: Kerala Health Minister Veena George

