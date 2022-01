ओडिशा. Cm-naveen-patnaik ओडिशा सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरी के लिए ऊपरी आयु सिमा को बढ़ाने का फैसला किया है.इसके तहत अब राज्य में सरकारी नौकरी के किए मौजूदा आयु सिमा को 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्य्क्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी. यह नया फैसला साल 2021, 2022 और 2023 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर लागू होगा।

Odisha cabinet increases the upper age limit for state civil services from 32 years to 38 years; relaxable in case of ST/SC/SEBC/Women and PwDs as prescribed by the government from time to time. pic.twitter.com/t625y0fUXC

