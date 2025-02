NXT Conclave 2025: iTV नेटवर्क द्वारा NXT कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 28 फरवरी से 1 मार्च तक भारत मंडपम में होगा। इस सम्मलेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जैसे विशिष्ट मेहमान भी भाग ले रहे हैं। आज कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत को लेकर बड़ी बात कही।

स्टीफन हार्पर ने दुनिया में भारत की बढ़ती हुई धाक को लेकर कहा कि वैश्विक नेतृत्व में इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा यह सबसे सही समय है कि भारत पश्चिम का मार्गदर्शन करें। पश्चिम कमजोर नेतृत्व से जूझ रहा है। स्टीफन हार्पर का यह बयान बेहद मायने रखता है क्योंकि जबसे अमेरिका में ट्रंप का शासनकाल आया है, वो उसे अपना राज्य बताने पर तुले हुए हैं। ट्रंप मौजूदा ट्रूडो सरकार को कई बार घेरकर ये कह चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का एक राज्य है। ऐसे में हार्पर का यह कहना कि पश्चिम को भारत की जरूरत है, बड़ी टिप्पणी माना जा रहा।

