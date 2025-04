UCC पर अब होगी रार, वक्फ के बाद BJP का नया दांव, बोली- अभी तो ये शुरुआत है!

नई दिल्ली: केंद्र में तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक खास वीडियो साझा किया है। यह वीडियो बीजेपी के एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से शेयर किया गया है, जिसका शीर्षक है— Big Moves Under Modi 3.0 – The Journey’s Just Begun…।

फैसले और उपलब्धियां बताई

वीडियो में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लिए गए प्रमुख फैसलों और उपलब्धियों को बताया गया है। साथ ही तंज भी है कि जब यह सरकार बनी थी, तब विपक्ष ने इसे कमजोर करार दिया था और जल्द ही गठबंधन टूटने की बात कही थी, लेकिन इसके उलट सरकार ने अब तक कई सशक्त कदम उठाए हैं।

बीजेपी द्वारा जारी इस वीडियो में जिन प्रमुख घटनाओं और कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है, उनमें नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना, भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी, 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाना, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ और वक्फ संशोधन विधेयक का संसद में पारित होना शामिल है।

इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों में मिली सफलता को भी वीडियो में प्रमुखता से दिखाया गया है।वीडियो में एक और बड़ा संकेत यह दिया गया है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है एक समान कानून जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा आदि जैसे विषयों पर एक समान कानून लागू होता है। अभी मजहब के हिसाब से ये कानून है. इसका उद्देश्य देश में सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना है।बीजेपी के इस वीडियो को सरकार की आगामी योजनाओं का रोडमैप माना जा रहा है।

