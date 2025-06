Ahmedabad Plane Crash: जून को गुजरात के अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हो गया। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी. विमान में 242 यात्री सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। ऐसे में ये खबर आ रही है कि इस हादसे में कोई नहीं बचा है। हालांकि इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता।

द एसोशिएशन प्रेस ने बताया है कि ‘अहमदाबाद के पुलिस प्रमुख ने एपी को बताया कि लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में कोई भी जीवित नहीं बचा है।’

BREAKING: There appear to be no survivors from Air India flight to London that crashed in Ahmedabad, city’s police chief tells AP. Follow for live updates. https://t.co/KYkwKeKhRN

— The Associated Press (@AP) June 12, 2025